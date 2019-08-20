ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Барселону" на правах аренды, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский клуб собирается отклонить предложения каталонцев об аренде футболиста в правом последующего выкупа. Руководство ПСЖ не верит, что "Барселона" сможет через год выкупить бразильца одним траншем. В ПСЖ считают, что "Барселона" предложит вариант с оплатой в рассрочку, а этот вариант не устраивает руководство парижан.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар намерен покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Также на игрока претендуют "Ювентус" и "Реал".

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