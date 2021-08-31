ПСЖ отклонил невероятное предложение по Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" предложил 220 миллионов евро за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, но получил отказ, сообщается в твиттере журналиста Каве Солекола.

По сведениям источника, французский клуб в принципе не хочет продавать форварда. Таким образом, трансфер игрока не состоится летом из-за нехватки времени для завершения сделки.

Контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе он сможет подписать предварительный контракт с "Реалом", а еще через полгода присоединиться к королевскому клубу на правах свободного агента.

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