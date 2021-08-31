ПСЖ отклонил невероятное предложение по Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" предложил 220 миллионов евро за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, но получил отказ, сообщается в твиттере журналиста Каве Солекола.
По сведениям источника, французский клуб в принципе не хочет продавать форварда. Таким образом, трансфер игрока не состоится летом из-за нехватки времени для завершения сделки.
Контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе он сможет подписать предварительный контракт с "Реалом", а еще через полгода присоединиться к королевскому клубу на правах свободного агента.
Не пропустите: "Реал" объявил о трансфере Камавинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"
-
Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ
-
Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо"
-
"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина
-
Марсьяль отказался перейти во французский клуб
-
"Наполи" усилился африканским хавбеком из АПЛ
-
"Специя" арендовала нападающего "Барселоны"
-
ПСЖ отклонил невероятное предложение по Мбаппе
-
"Тоттенхэм" купил бразильца у "Барселоны"
-
В "Спартаке" сообщили о будущем Жиго
-
"Лестер" усилился хавбеком "РБ Лейпциг"
-
"Хоффенхайм" подписал защитника "Баварии"
-
Источник: Нуну Мендеш - игрок ПСЖ
-
Официально: Камавинга - футболист мадридского "Реала"
-
"Атлетико" ведет переговоры по Гризманну
-
Генеральный директор "Спартака" выразил поддержку Витории
-
"Реал" ведет переговоры по трансферу Ауара
-
"Зенит" хочет подписать новый контракт с Дзюбой
-
Джикия высказался о капитанах сборной России
-
Генеральный директор "Спартака" подтвердил аренду Крала в "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14