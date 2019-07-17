ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару

"Барселона" не оставляет попыток вернуть этим летом нападающего ПСЖ Неймара, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "блауграна" сделала парижанам новое предложение по бразильцу - 40 миллионов евро плюс права на Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Однако такие условия французский клуб не устроили. По всей видимости, ПСЖ хочет выручить за форварда побольше денег, чтобы максимально отбить потраченные на него 222 миллиона евро.

27-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего присоединился к "красно-синим". За два сезона он забил 51 гол и сделал 29 ассистов в 58 матчах.

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