ПСЖ отклонил предложение "Атлетико" по трансферу Кавани

Мадридский "Атлетико" не сумел договориться по трансферу уругвайского нападающего парижского ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, испанский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, но получил отказ, так как парижане оценивают его не менее чем в 25 миллионов евро.

В связи с этим "матрасники" решили рассмотреть альтернативные варианты. Сам игрок готов перебраться в "Атлетико".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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