ПСЖ отклонил запрос "Барселоны" по трансферу своего игрока

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ПСЖ отклонил запрос "Барселоны" по трансферу своего игрокаПСЖ отклонил запрос каталонской "Барселоны" по трансферу своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" вышли на контакт с парижанами, чтобы обсудить возможность покупки их 23-летнего хавбека. Однако чемпион Франции сообщил, что этим летом не будет рассматривать вопрос о продаже игрока, контракт которого с клубом истекает по завершении сезона 2018/2019.

Напомним, ПСЖ представил Буффона. | soccernews.ru

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