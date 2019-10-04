ПСЖ открыл первую академию в России. Комплекс находится на территории "Лужников".

Работать академия начала с 28 сентября.

Один из руководителей парижского клуба Фабьен Аллегре на пресс-конференции прокомментировал открытие комплекса:

"Мы начинаем красивую историю в России, с высококвалифицированным спортивный комплексом, который поможет нашему клубу передавать опыт молодым футболистам", - сказал Аллегре.

После 8 туров чемпионата Франции ПСЖ с 18 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

Завтра, 5 октября, в рамках 9-го тура Лиги 1 парижане сыграют с "Анже". Начало встречи - в 18:30 (мск).

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