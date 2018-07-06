ПСЖ отложил презентацию Буффона из-за пятничного матча сборной Франции

Теги джанлуиджи буффонпсжфранция

ПСЖ отложил презентацию Буффона из-за пятничного матча сборной ФранцииПСЖ отложил презентацию своего первого летнего новичка, коим станет итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

Так, по сведениям Le 10 Sport, парижане решили проявить уважение к болельщикам и не представлять своего очередного звездного подписанта из-за участия сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира.

Напомним, сегодня "трехцветные" сыграют против против национальной команды Уругвая. Также в пятницу Буффон пройдет медосмотр в ПСЖ. | soccernews.ru

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