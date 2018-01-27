ПСЖ отправил четыре безответных мяча в ворота "Монпелье"

Один из центральных матчей 23-го тура французской Лиги 1 проходил на "Парк де Пренс", где лидер чемпионата ПСЖ принимал "Монпелье". В матче первого круга соперники разошлись нулевой ничьей. Однако в отчетной встрече букмекеры и специалисты футбола не сомневались в победе парижан.

И первый тайм полностью подтвердил ожидания большинства. Команда Унаи Эмери по всем статьям переиграла соперника, справедливо уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча. Стоит отметить, что после небольшой паузы игру ПСЖ усилил самый дорогой игрок планеты бразилец Неймар.

Открыть счет столичный клуб мог уже на 4-й минуте. Дракслер оказался на острие атаки, обыграл покинувшего свои владения голкипера "Паладинов", но, пробивая в створ, неожиданно для всех попал во внешнюю сетку ворот. Однако уже следующий выпад хозяев поля завершился успехом. Пасом со своей половины поля парижане нашли слева от штрафной Неймара. Тот выждал, пока совершит забег Рабьо, и отдал передачу к лицевой. Адриен прострелил, и Кавани с линии вратарской оставалось только подставить ногу – 1:0.

Забитый мяч не остановил игроков ПСЖ. Они продолжали давление на ворота "Монпелье" и в середине тайма создали еще парочку опасных моментов. В одном случае Кавани лишь немного не хватило, чтобы замкнуть прострел. А в другом эпизоде хорошо сыграл Лекомт после опасной передачи от Ди Марии.

Но удержать минимальное поражение к перерыву "Паладинам" не удалось. В концовке тайма гости "заработали" пенальти в свои ворота. После удара Дракслера из-за штрафной мяч угодил в руки Мендешу, которые не были прижаты к корпусу. Учитывая этот момент и то, что мяч летел в створ, арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый удар, который четко реализовал Неймар – 2:0.

Преимущество в два мяча позволяло ПСЖ спокойно начать вторую половину матча. По сути, столичная команда принялась играть в свое удовольствие, а вот гостям нужно было рисковать. Но как ни пытались гости создать хоть что-либо, игра у них откровенно не шла. В итоге ближе к середине тайма Мишель Дер Закарян сменил дуэт форвардов, надеясь хоть как-то обострить действия своей команда.

Игра действительно обострилась, но это парижане побежали вперед, почувствовав, что преимущество в два гола не отображает реальное положение дел. Так на 70-й минуте игроки ПСЖ довели счет до крупного. Пасторе разогнал атаку своей команды справа, далее выполнил он точный прострел на Ди Марию, который уверенным ударом в левый от себя угол ворот заставил Лекомта снова вынимать сферу из сетки собственных ворот – 3:0.

И тут же счет должен был еще увеличиваться в пользу парижан. После прострела Ди Марии защитник "Монпелье" неудачно вынес мяч из штрафной, сфера попала в Неймара и тот вколотил снаряд в сетку. Игроки "Паладины" вскинули руки верх, сигнализируя о том, что Неймар подыграл себе рукой. И видимо на это и среагировал рефери, отменив гол бразильца. Повтор показал, что мяч, скорее всего, был забит по правилам.

Впрочем, от четвертого мяча гости не спаслись. На 82-й минуте игроки ПСЖ провели свою фирменную атаку на скорости, начавшуюся от собственных ворот. Пасторе бросил мяч на ход Ди Марии, тот промчался с круглым метров 40, выждал, когда в штрафную вбежит Кавани и отдал уругвайцу на ход. Эдинсон в одно касание переправил сферу в центр штрафной, где Неймар просто подставил ногу – 4:0. Таким образом, бразилец отметился дублем в этом матче.

То же самое мог сделать и Кавани, но в самой концовке уругваец не смог замкнуть прострел от Ди Марии. ПСЖ уверенно побеждает "Монпелье" и продолжает лидировать в Лиге 1.

ПСЖ – "Монпелье" – 4:0

Голы: Кавани, 11 – 1:0. Неймар, 40, с пенальти – 2:0. Ди Мария, 70 – 3:0. Неймар, 82 – 4:0.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Курзава, Силва (Маркиньос, 46), Кимпембе, Ло Чельсо, Рабьо (Нкунку, 77), Дракслер (Пасторе, 67), Ди Мария, Кавани, Неймар.

"Монпелье": Лекомт, Мукьеле (Долли, 77), Хилтон, Коцца, Конгре, Мендеш, Лясн, Скири, Самбия, Мбенза (Нинга, 64), Сио (Камара, 64).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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