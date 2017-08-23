ПСЖ отпустит Ди Марию в "Барселону"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария все-таки может оказаться в "Барселоне", сообщает Diario Sport.

По информации ресурса, сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Сообщается, что ПСЖ пошел на эту сделку для избежания проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что Ди Мария согласовал с "Барселоной" условия четырехлетнего соглашения.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в личной беседе сообщил Жозепу Бартомеу, что Ди Мария не перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru