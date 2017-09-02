ПСЖ отреагировал на начало расследования УЕФА в отношении клуба

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ПСЖ отреагировал на начало расследования УЕФА в отношении клуба

ПСЖ отреагировал на начало расследования УЕФА в отношении клуба по вопросу соблюдения правил финансового фэйр-плей.

"Клуб признаёт решение УЕФА, которая намерена убедиться в том, что счета ПСЖ соответствуют финансовому фэйр-плей. ПСЖ удивлён тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали её обо всех переходах. Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне 2017/18" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте французского клуба.

Напомним, что ПСЖ попал под подозрение УЕФА после рекордного трансфера бразильского форварда Неймара за 222 миллиона евро. Также парижане совершили громкую сделку, взяв в аренду нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. | http://soccernews.ru

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