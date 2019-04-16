ПСЖ отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

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ПСЖ отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

ПСЖ в своём официальном твиттере опубликовал заявление касательно пожара в соборе Парижской Богоматери, также известном как Нотр-Дам-де-Пари.

"Страшные кадры собора Нотр-Дам. Один из самых красивых памятников нашего города в огне. Мужества всем, кто мобилизован для тушения пожара", - говорится в публикации парижан.

Собор Парижской Богоматери загорелся накануне вечером, ориентировочно в 19:50 по московскому времени.

Предположительная причина возгорания - нарушения во время ремонтных работ. В результате пожара рухнула крыша здания и разрушилась часть центрального шпиля.

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