ПСЖ отрицает конфликт между Неймаром и Дракслером

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ПСЖ отрицает конфликт между Неймаром и Дракслером

ПСЖ опубликовал официальное заявление касательно информации о конфликте между игроками команды - Неймаром и Юлианом Дракслером.

Накануне издание Le Parisien выпустило материал, в котором утверждалось, что бразилец и немец едва не подрались после матча 34-го тура Лиги 1 против "Монпелье" (2:3).

"Странные игры Le Parisien: представьте Неймара, феномена мирового футбола в роли игрока, который дерётся со своими партнёрами по команде в раздевалке. Как можно выдумывать такие вещи? Вы были в раздевалке?" - говорится в сообщении ПСЖ, опубликованном в твиттере.

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