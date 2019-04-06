ПСЖ отстранил от тренировок Рабьо за лайк в инстаграме

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ПСЖ отстранил от тренировок Рабьо за лайк в инстаграме

ПСЖ наказал полузащитника Адриена Рабьо за то, что он поставил лайк под постом экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра в Инстаграме, сообщает RMC Sport.

После того, как ПСЖ проиграл "Манчестр Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, Эвра в инстаграме выложил видео, на котором игроки "красных дьяволов" празднуют победу. Именно этот пост лайкнул Рабьо.

По данным источника, парижане отстранили футболиста от тренировок на шесть дней (с 15 по 20 марта) с полным удержанием зарплаты.

В нынешнем сезоне 24-летний француз участвовал в 20 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами. 

А еще: Рабьо не перейдет в "Реал"| http://soccernews.ru

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