ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой

Теги псжбарселонанеймарфилиппе коутиньоусман дембелетрансферы

ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой

"Барселона" не теряет надежд вернуть этим летом нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, "блауграна" сделала парижанам новое предложение по бразильцу - 40 миллионов евро плюс права на Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

Однако такие условия французский клуб не устроили - их не интересует включение других игроков в возможную сделку.

ПСЖ настаивает на том, что любой потенциальный покупатель должен заплатить за Неймара 222 миллиона евро. Именно такую сумму выложили "красно-синие" за форварда два года назад.

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