ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой
"Барселона" не теряет надежд вернуть этим летом нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.
По сведениям издания, "блауграна" сделала парижанам новое предложение по бразильцу - 40 миллионов евро плюс права на Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.
Однако такие условия французский клуб не устроили - их не интересует включение других игроков в возможную сделку.
ПСЖ настаивает на том, что любой потенциальный покупатель должен заплатить за Неймара 222 миллиона евро. Именно такую сумму выложили "красно-синие" за форварда два года назад.
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
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|38
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