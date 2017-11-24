ПСЖ ответил Кантона: "Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины выбросят в море"
ПСЖ дал ответ экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона, который назвал парижан "маленьким клубом".
"Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины выбросят в море", - гласит заявление, опубликованное в клубном твиттере.
Стоит отметить, что эта фраза принадлежит именно Кантона.
В 1995 году он ударил ногой болельщика "Кристал Пэлас" и получил за это длительную дисквалификацию. Узнав о наказании футболист произнес именно эти слова.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|ФК Кан
|13
|19
|7
|Сент-Этьен
|13
|18
|8
|Монпелье
|13
|17
|9
|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Амьен
|13
|15
|13
|Дижон
|13
|15
|14
|Труа
|13
|15
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Анжер
|13
|14
|17
|Ницца
|13
|14
|18
|Страсбур
|13
|13
|19
|Лилль
|13
|12
|20
|Метц
|13
|4