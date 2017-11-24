ПСЖ ответил Кантона: "Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины выбросят в море"

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ПСЖ ответил Кантона: "Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины выбросят в море"

ПСЖ дал ответ экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона, который назвал парижан "маленьким клубом".

"Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины выбросят в море", - гласит заявление, опубликованное в клубном твиттере.

Стоит отметить, что эта фраза принадлежит именно Кантона.

В 1995 году он ударил ногой болельщика "Кристал Пэлас" и получил за это длительную дисквалификацию. Узнав о наказании футболист произнес именно эти слова.

Не пропустите: Кантона: "ПСЖ - это маленький клуб без истории". | http://soccernews.ru

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