ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"

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ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"

Представляем результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1.

"Бордо" - "Сент-Этьен" 1:2

Голы: Норден, 15 - 0:1, Хван Ый Чжо, 24 - 1:1, Неу Нупа, 75 - 1:2

"Бордо": Костиль, Сабали, Кватенг (Пундже, 62), Пабло, Бесс, Адли, Отавио (Уден, 81), Башич (Зеркан, 62), Бен-Арфа, Маджа (Бриан, 61), Хван Ый Чжо (де Превиль, 61).

"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Дебюши, Трауко, Колодзейчак (Соу, 90), Аушиш (Юссуф, 73), Будебуз (Хазри, 65), Буанга (Амума, 65), Неу Нупа, Норден (Гурна-Дуат, 73), Камара.


"Ренн" - "Марсель" 2:1

Голы: Гуйе, 24 - 0:1, Траоре, 63 - 1:1, Юну, 83 - 2:1

"Ренн": Сален, Да Сильва, Траоре, Агерд, Мауасса (Трюффер, 62), Терье (Рюттер, 73), Гренье (Юну, 62), Нзонзи, Камавинга (Бурижо, 73), Доку, Ньянг (Леа Силики, 90).

"Марсель": Манданда, Балерди, Амави (Нагатомо, 20), Сакаи, Камара (Аке, 85), Пайет (Стротман, 71), Ронжье, Товен (Кюизанс, 71), Гуйе, Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 46).

Удаление: Гуйе (36).


"Монако" - "Ланс" 0:3

Голы: Силла, 1 - 0:1, Банза, 33 - 0:2, Какута, 39 - 0:3

"Монако": Манноне, Марипан, Агиляр, Дисаси, Балло-Туре, Тчуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Пеллегри, 60; Жеббель, 89), Диоп (Бадиашиле, 28), Фолланд (Матазо, 46), Бен-Йеддер (Сидибе, 46).

"Ланс": Лека, Айдара, Гради (Фортеш, 71), Силла (Бура, 72), Мишлен, Фофана (Каюзак, 72), Дукуре (Жан, 79), Какута (Морисьо, 57), Медина, Банза, Ганаго.

Удаление: Дисаси (23).


"Лион" - "Брест" 2:2

Голы: Антони Лопеш (аг), 39 - 0:1, Депай (пен), 69 - 1:1, Корне, 81 - 2:1, Февр (пен), 90 - 2:2

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Де Шильо (Корне, 55), Денайер, Какре (Лукас Пакета, 55), Бруно Гимараэс (Диоманде, 84), Ауар, Кадевере, Токо-Экамби (Депай, 55), Дембеле (Шерки, 78).

"Брест": Ларсоннер, Эрей, Шардонне, Бааль (Перро, 84), Дюверн, Филиппото (Февр, 65), Ласн, Мбок, Баттоккио (Маньетти, 84), Онора (Кардона, 64), Шарбонье (Мунье, 84).

Удаление: Ласн (74).


ПСЖ - "Лорьян" 2:0

Голы: Мбаппе (пен), 51 - 1:0, Кин, 60 - 2:0

ПСЖ: Рико, Курзава, Баккер (Верратти, 71), Флоренци, Керер, Рафинья (Фадига, 71), Данилу Перейра (Пембеле, 11), Эррера, Гуйе (Дракслер, 76), Кин (Ди Мария, 71), Мбаппе.

"Лорьян": Нарди, Морель, Эрго, Ле Гофф, Фонтен (Mouyokolo, 72), Монкондюи (Марво, 78), Абержель (Чалоба, 46), Висса (Лорьянте, 66), Ле Фе, Гравийон, Моффи (Грбич, 66).

Удаление: Гравийон (49).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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