ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"
Представляем результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1.
"Бордо" - "Сент-Этьен" 1:2
Голы: Норден, 15 - 0:1, Хван Ый Чжо, 24 - 1:1, Неу Нупа, 75 - 1:2
"Бордо": Костиль, Сабали, Кватенг (Пундже, 62), Пабло, Бесс, Адли, Отавио (Уден, 81), Башич (Зеркан, 62), Бен-Арфа, Маджа (Бриан, 61), Хван Ый Чжо (де Превиль, 61).
"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Дебюши, Трауко, Колодзейчак (Соу, 90), Аушиш (Юссуф, 73), Будебуз (Хазри, 65), Буанга (Амума, 65), Неу Нупа, Норден (Гурна-Дуат, 73), Камара.
"Ренн" - "Марсель" 2:1
Голы: Гуйе, 24 - 0:1, Траоре, 63 - 1:1, Юну, 83 - 2:1
"Ренн": Сален, Да Сильва, Траоре, Агерд, Мауасса (Трюффер, 62), Терье (Рюттер, 73), Гренье (Юну, 62), Нзонзи, Камавинга (Бурижо, 73), Доку, Ньянг (Леа Силики, 90).
"Марсель": Манданда, Балерди, Амави (Нагатомо, 20), Сакаи, Камара (Аке, 85), Пайет (Стротман, 71), Ронжье, Товен (Кюизанс, 71), Гуйе, Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 46).
Удаление: Гуйе (36).
"Монако" - "Ланс" 0:3
Голы: Силла, 1 - 0:1, Банза, 33 - 0:2, Какута, 39 - 0:3
"Монако": Манноне, Марипан, Агиляр, Дисаси, Балло-Туре, Тчуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Пеллегри, 60; Жеббель, 89), Диоп (Бадиашиле, 28), Фолланд (Матазо, 46), Бен-Йеддер (Сидибе, 46).
"Ланс": Лека, Айдара, Гради (Фортеш, 71), Силла (Бура, 72), Мишлен, Фофана (Каюзак, 72), Дукуре (Жан, 79), Какута (Морисьо, 57), Медина, Банза, Ганаго.
Удаление: Дисаси (23).
"Лион" - "Брест" 2:2
Голы: Антони Лопеш (аг), 39 - 0:1, Депай (пен), 69 - 1:1, Корне, 81 - 2:1, Февр (пен), 90 - 2:2
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Де Шильо (Корне, 55), Денайер, Какре (Лукас Пакета, 55), Бруно Гимараэс (Диоманде, 84), Ауар, Кадевере, Токо-Экамби (Депай, 55), Дембеле (Шерки, 78).
"Брест": Ларсоннер, Эрей, Шардонне, Бааль (Перро, 84), Дюверн, Филиппото (Февр, 65), Ласн, Мбок, Баттоккио (Маньетти, 84), Онора (Кардона, 64), Шарбонье (Мунье, 84).
Удаление: Ласн (74).
ПСЖ - "Лорьян" 2:0
Голы: Мбаппе (пен), 51 - 1:0, Кин, 60 - 2:0
ПСЖ: Рико, Курзава, Баккер (Верратти, 71), Флоренци, Керер, Рафинья (Фадига, 71), Данилу Перейра (Пембеле, 11), Эррера, Гуйе (Дракслер, 76), Кин (Ди Мария, 71), Мбаппе.
"Лорьян": Нарди, Морель, Эрго, Ле Гофф, Фонтен (Mouyokolo, 72), Монкондюи (Марво, 78), Абержель (Чалоба, 46), Висса (Лорьянте, 66), Ле Фе, Гравийон, Моффи (Грбич, 66).
Удаление: Гравийон (49).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13