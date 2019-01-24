ПСЖ озвучил диагноз Неймара

ПСЖ озвучил диагноз бразильского нападающего Неймара, который накануне получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура".

"Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте парижан.

Таким образом, Неймар пропустит, как минимум, несколько недель и рискует не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который состоится 12 февраля.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл за ПСЖ 23 поединка, в которых забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

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