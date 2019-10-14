ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара

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ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, у 27-летнего футболиста диагностировано растяжение двуглавой мышцы левого бедра второй степени.

Сроки восстановления звёздного форварда составят около четырёх недель.

Напомним, что Неймар получил повреждение во время товарищеской встречи между сборными Бразилии и Нигерии (1:1).

В текущем сезоне игрок провёл за ПСЖ 5 матчей, в которых забил 4 гола.

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