ПСЖ озвучил "Ювентусу" условия обмена Джана на Паредеса

ПСЖ и "Ювентус" ведут переговоры об обмене Эмре Джана на Леандро Паредеса.

Как сообщает итальянская пресса, парижане хотят, чтобы "старая синьора" в рамках сделки доплатила 15 миллионов евро.

Устраивают ли такие условия туринский клуб, пока неизвестно.

Рыночная стоимость 25-летнего немца - 30 миллионов евро, а 25-летнего аргентинца - 25 миллионов.

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