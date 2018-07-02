ПСЖ перебил предложение "Реала" по Бонуччи

Теги реал мадридпсжлеонардо бонуччимилан

ПСЖ перебил предложение "Реала" по БонуччиПСЖ перебил предложение мадридского "Реала" по защитнику "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб долгое время следил за 31-летним беком "россонери", однако предложение парижан в 42 миллионов евро по игроку в значительной степени приблизило его к переезду на "Парк де Пренс". "Сливочные" же не были готовы платить такую сумму за опытного итальянца.

Напомним, "Реал" намерен подписать звезду ПСЖ. | soccernews.ru

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