ПСЖ перебил предложение "Реала" по Бонуччи

ПСЖ перебил предложение мадридского "Реала" по защитнику "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб долгое время следил за 31-летним беком "россонери", однако предложение парижан в 42 миллионов евро по игроку в значительной степени приблизило его к переезду на "Парк де Пренс". "Сливочные" же не были готовы платить такую сумму за опытного итальянца.

Напомним, "Реал" намерен подписать звезду ПСЖ. | soccernews.ru