ПСЖ перед дедлайном пытался переманить игрока "Интера"

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ПСЖ перед дедлайном пытался переманить игрока "Интера"

Перед закрытием зимнего трансферного окна ПСЖ пытался переманить полузащитника "Интера" Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижане по требованию своего главного тренера Томаса Тухеля старались заполучить ещё одного центрального хавбека. Однако "нерадзурри" отказались вести переговоры о продаже 26-летнего португальца в виду нежелания терять игроков посреди сезона.

Напомним, что в январе ПСЖ сумел купить только Леандро Паредеса. "Зенит" отпустил 24-летнего аргентинца во Францию за 40 миллионов евро. 

В текущем сезоне Мариу сыграл за "Интер" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ отказал Тухелю в приобретении полузащитника "Севильи". | http://soccernews.ru

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