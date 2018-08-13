ПСЖ перехватил трансферную цель "Барселоны"

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ПСЖ перехватил трансферную цель "Барселоны"Вчера было объявлено о договоренности между ПСЖ и гельзенкирхенским "Шальке" по трансферу защитника второго Тило Керера на "Парк де Пренс".

Сегодня же L'Équipe стало известно, что свои виды на 21-летнего бека "кобальтовых" имела и каталонская "Барселона". "Сине-гранатовые" несколько месяцев вели перспективного немца, но в итоге они проиграли конкуренцию за него чемпиону Франции.

Напомним, "Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖ. | soccernews.ru

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