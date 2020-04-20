ПСЖ перехватил трансферную цель "Челси" и "Барселоны"
ПСЖ выиграл борьбу за левого защитника "Порту" Алекса Теллеса, утверждает A Bola.
По сведениям издания, французский гранд согласовал трансфер бразильского фулбека за 25 миллионов евро.
Парижанам удалось в гонке за 27-летним игроком опередить "Барселону" и "Челси".
В текущем сезоне Теллес сыграл за "Порту" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
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|Команда
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|24
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|Витория Гимарайнш
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|Жил Висенте
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|Санта-Клара
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|Витория Сетубал
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|Белененсиш
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|Пасуш де Феррейра
|24
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