ПСЖ перехватил трансферную цель "Челси" и "Барселоны"

ПСЖ выиграл борьбу за левого защитника "Порту" Алекса Теллеса, утверждает A Bola.

По сведениям издания, французский гранд согласовал трансфер бразильского фулбека за 25 миллионов евро.

Парижанам удалось в гонке за 27-летним игроком опередить "Барселону" и "Челси".

В текущем сезоне Теллес сыграл за "Порту" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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