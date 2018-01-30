ПСЖ перехватил трансферную цель "Краснодара"

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ПСЖ перехватил трансферную цель "Краснодара""Краснодар" мог подписать французского полузащитника Лассану Диарра, последним клубом которого была эмиратская "Аль-Джазира".

Как информирует Le Parisien, на прошлой неделе "быки" уже согласовали условия личного контракта с 32-летним хавбеком. Однако после этого у игрока появился вариант с возвращением на родину и переходом в стан ПСЖ. В итоге футболист решил отказаться от переезда в Россию, где он ранее уже выступал за махачкалинский "Анжи" и московский "Локомотив" в пользу парижан.

Напомним, Гранквист отказался от щедрого предложения "Краснодара". | soccernews.ru

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