ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции
ПСЖ в домашнем матче обыграл "Дижон" в 1/4 финала Кубка Франции (3:0).
В составе парижан дублем отметился Анхель Ди Мария и один мяч забил Тома Менье.
ПСЖ - "Дижон" - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 8 - 1:0, Ди Мария, 28 - 2:0, Менье, 76 - 3:0.
"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Кимпембе, Керер, Дракслер (Нкунку, 81), Верратти, Паредес (Дагба, 82), Шупо-Мотинг, Ди Мария (Диаби, 82).
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Шафик, Хаддади, Агерд, Кулибали, Бальмон, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 68), Слити (Кейта, 77), Жулиу Тавареш (Саид, 78).
Эта победа принесла ПСЖ проход в 1/2 финала Кубка Франции.
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|Реймс
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|Страсбур
|26
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|Ренн
|26
|37
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|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
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|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
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|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
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|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18