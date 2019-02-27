ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции

ПСЖ в домашнем матче обыграл "Дижон" в 1/4 финала Кубка Франции (3:0).

В составе парижан дублем отметился Анхель Ди Мария и один мяч забил Тома Менье.

ПСЖ - "Дижон" - 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 8 - 1:0, Ди Мария, 28 - 2:0, Менье, 76 - 3:0.

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Кимпембе, Керер, Дракслер (Нкунку, 81), Верратти, Паредес (Дагба, 82), Шупо-Мотинг, Ди Мария (Диаби, 82).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Шафик, Хаддади, Агерд, Кулибали, Бальмон, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 68), Слити (Кейта, 77), Жулиу Тавареш (Саид, 78).

Эта победа принесла ПСЖ проход в 1/2 финала Кубка Франции.

Не пропустите: "Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля| http://soccernews.ru