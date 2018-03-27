ПСЖ переманит главного тренера у своего конкурента

Теги псжмонаколеонарду жардим

ПСЖ переманит главного тренера у своего конкурентаГлавный тренер "Монако"  Леонарду Жардим является одним из кандидатов на должность наставника ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, португальский специалист может сменить Унаи Эмери, который должен уйти в отставку после окончания сезона.

Ранее сам португалец заявил, что не собирается покидать "Монако".

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