ПСЖ переманит главного тренера у своего конкурента

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим является одним из кандидатов на должность наставника ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, португальский специалист может сменить Унаи Эмери, который должен уйти в отставку после окончания сезона.

Ранее сам португалец заявил, что не собирается покидать "Монако".

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