ПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной Бразилии

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ПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной БразилииПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной Бразилии Бруно Мацциотти, информирует Globo Esporte.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время физиотерапевт попрощается со своим прежним местом работы, чтобы уладить детали сотрудничества с парижанами. Предполагается, что Мацциотти переберется на "Парк де Пренс" по указанию главной звезды чемпионов Франции Неймара.

Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru

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