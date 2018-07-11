ПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной Бразилии
ПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной Бразилии Бруно Мацциотти, информирует Globo Esporte.
Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время физиотерапевт попрощается со своим прежним местом работы, чтобы уладить детали сотрудничества с парижанами. Предполагается, что Мацциотти переберется на "Парк де Пренс" по указанию главной звезды чемпионов Франции Неймара.
Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru
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|Нант
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|Монпелье
|38
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|Анжер
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