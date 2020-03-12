ПСЖ перестал верить в Неймара. Бразильца хочет купить «Барселона»
Летнее трансферное окно в мировом футболе может стать самым большим за всю историю футбола. Ведь помимо возможного ухода лидера «Барселоны» Лионеля Месси может состояться еще и трансфер форварда ПСЖ Неймара. Более того, как сообщает сайт 1хСтавка, бразильская звезда может уйти не куда угодно, а в свой бывший клуб «Барселону». Руководство каталонцев настроено очень серьезно. Испанские СМИ сообщают, что 28-летний бразилец является одной из главных трансферных целей каталонского клуба на лето. Сумма сделки может составить около ста восьмидесяти миллионов евро.
Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел Неймара за сумму отступных, указанных в его соглашении с «Барселоной», – 222 миллиона евро. Этот трансфер является рекордным в истории футбола. Однако каталонцы считают, что у них есть шансы заплатить за Неймара гораздо меньше денег. Ведь журналисты сообщают о том, что бразилец испытывает проблемы в парижском клубе. У него сложились непростые отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Именно поэтому летом Неймар может лично настоять на переходе, а парижане не смогут торговаться.
В этом сезоне бразилец по-прежнему является лидером ПСЖ. В чемпионате Франции он отыграл пятнадцать встреч, забил тринадцать голов и еще записал в свой актив шесть результативных передач.
Впрочем, по данным СМИ, и в самом парижском клубе начинают думать о том, что покупка Неймара не принесла большой пользы. Дело в том, что за три года парижская команда во главе с бразильцем так и не смогла не только выиграть Лигу чемпионов, но и даже выйти в финал этого престижного турнира. Боссы ПСЖ полагают, что наличие Неймара в составе парижан не помогает команде достигать серьезных высот. Именно поэтому клуб не начинал переговоры с бразильским игроком о том, чтобы обсудить условия нового контракта. Текущее соглашение Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года.
К тому же эксперты сообщают, что руководство парижан негативно относится к публичным высказываниям Неймара и не доверяет им. Дело в том, что в последние месяцы бразилец рассказывает в интервью журналистам о том, как он всем доволен в Париже и как счастлив играть за ПСЖ. Столичный клуб собирается сделать ставку на юную звезду Килиана Мбаппе, который также заключил контракт с ПСЖ до 2022 года. Однако с ним переговоры о новом соглашении уже давно ведутся, тогда как беседовать с Неймаром о будущем в клубе боятся.
ПСЖ хочет удостовериться, что Неймар по-прежнему вносит огромный вклад в результаты парижан. В частности, руководство хочет понять, как бразилец поможет своей команде в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов. Если бразилец не будет активно вовлечен в успехи парижан, то клуб может летом расстаться с Неймаром. К тому же в руководстве ПСЖ негативно восприняли информацию о том, что после полученной травмы бразилец отпраздновал день рождения за несколько дней до очередной встречи.
Эксперты букмекерской конторы 1хСтавка считают, что у «Барселоны» есть хорошие шансы на покупку Неймара летом (скачать приложение 1хСтавка можно на смартфон). Однако для этого каталонцам нужно будет продать несколько футболистов и уладить вопрос с Лионелем Месси.
главное
-
Симеоне вновь показал свои "яйца" всему миру! "Атлетико" отбился на "Энфилде" и послал прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов в глубокий нокаут. "Ливерпуль" out!"
-
Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса
-
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса
-
В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона
-
ПСЖ установил два рекорда ЛЧ для французских клубов
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" нацелился на голкипера "Борнмута"
-
ПСЖ перестал верить в Неймара. Бразильца хочет купить «Барселона»
-
Грузия просит УЕФА перенести отборочный матч Евро-2020 против Беларуси
-
"Реал" ввел карантин из-за коронавируса
-
Два матча 1/8 финала Лиги Европы могут пройти в России
-
2
Симеоне вновь показал свои "яйца" всему миру! "Атлетико" отбился на "Энфилде" и послал прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов в глубокий нокаут. "Ливерпуль" out!"
-
"Интер" опубликовал заявление в связи с обнаружением у Ругани коронавируса
-
Маркос Льоренте повторил достижение Роналду
-
Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"
-
Клопп прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
Защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом
-
Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса
-
1
Финт Неймара стал моментом дня в Лиге Чемпионов
-
Симеоне сравнил игрока "Атлетико" с Месси
-
1
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса
-
3
"Ливерпуль" впервые при Клоппе не вышел в финал еврокубка
-
1
Облак установил личный рекорд по количеству сейвов
-
Только Роналду и Месси опережают Ди Марию по ассистам в ЛЧ среди действующих игроков
-
6
Клопп назвал главную ошибку "Ливерпуля" в матче с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14