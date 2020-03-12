ПСЖ перестал верить в Неймара. Бразильца хочет купить «Барселона»

Летнее трансферное окно в мировом футболе может стать самым большим за всю историю футбола. Ведь помимо возможного ухода лидера «Барселоны» Лионеля Месси может состояться еще и трансфер форварда ПСЖ Неймара. Более того, как сообщает сайт 1хСтавка, бразильская звезда может уйти не куда угодно, а в свой бывший клуб «Барселону». Руководство каталонцев настроено очень серьезно. Испанские СМИ сообщают, что 28-летний бразилец является одной из главных трансферных целей каталонского клуба на лето. Сумма сделки может составить около ста восьмидесяти миллионов евро.

Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел Неймара за сумму отступных, указанных в его соглашении с «Барселоной», – 222 миллиона евро. Этот трансфер является рекордным в истории футбола. Однако каталонцы считают, что у них есть шансы заплатить за Неймара гораздо меньше денег. Ведь журналисты сообщают о том, что бразилец испытывает проблемы в парижском клубе. У него сложились непростые отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Именно поэтому летом Неймар может лично настоять на переходе, а парижане не смогут торговаться.

В этом сезоне бразилец по-прежнему является лидером ПСЖ. В чемпионате Франции он отыграл пятнадцать встреч, забил тринадцать голов и еще записал в свой актив шесть результативных передач.

Впрочем, по данным СМИ, и в самом парижском клубе начинают думать о том, что покупка Неймара не принесла большой пользы. Дело в том, что за три года парижская команда во главе с бразильцем так и не смогла не только выиграть Лигу чемпионов, но и даже выйти в финал этого престижного турнира. Боссы ПСЖ полагают, что наличие Неймара в составе парижан не помогает команде достигать серьезных высот. Именно поэтому клуб не начинал переговоры с бразильским игроком о том, чтобы обсудить условия нового контракта. Текущее соглашение Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года.

К тому же эксперты сообщают, что руководство парижан негативно относится к публичным высказываниям Неймара и не доверяет им. Дело в том, что в последние месяцы бразилец рассказывает в интервью журналистам о том, как он всем доволен в Париже и как счастлив играть за ПСЖ. Столичный клуб собирается сделать ставку на юную звезду Килиана Мбаппе, который также заключил контракт с ПСЖ до 2022 года. Однако с ним переговоры о новом соглашении уже давно ведутся, тогда как беседовать с Неймаром о будущем в клубе боятся.

ПСЖ хочет удостовериться, что Неймар по-прежнему вносит огромный вклад в результаты парижан. В частности, руководство хочет понять, как бразилец поможет своей команде в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов. Если бразилец не будет активно вовлечен в успехи парижан, то клуб может летом расстаться с Неймаром. К тому же в руководстве ПСЖ негативно восприняли информацию о том, что после полученной травмы бразилец отпраздновал день рождения за несколько дней до очередной встречи.

Эксперты букмекерской конторы 1хСтавка считают, что у «Барселоны» есть хорошие шансы на покупку Неймара летом (скачать приложение 1хСтавка можно на смартфон). Однако для этого каталонцам нужно будет продать несколько футболистов и уладить вопрос с Лионелем Месси.