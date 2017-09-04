ПСЖ перевёл Бен Арфа в дубль

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ПСЖ перевёл Бен Арфа в дубль

Руководство и тренерский штаб ПСЖ приняли решение перевести в дубль полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа, сообщает ESPN.

Напомним, что 30-летний футболист пропустил предсезонку парижан и ни разу в стартовавшем сезоне не попадал в заявку команды на матчи Лиги 1.

ПСЖ рассчитывал избавиться от Бен Арфа минувшим летом, однако игрок не захотел уходить из клуба, требуя деньги за последний год контракта. 

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