ПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезоне

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ПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезонеПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезоне.

Так, после вчерашнего матча против "Монако" на счету парижан стало 103 результативных удара. Ближе всех к новоиспеченному чемпиону Франции подобрался "Манчестер Сити", игроки которого на сегодняшний день ворота соперников в АПЛ поражали 93 раза.

Напомним, Кавани повторил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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