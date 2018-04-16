ПСЖ первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 100 мячей в текущем сезоне.

Так, после вчерашнего матча против "Монако" на счету парижан стало 103 результативных удара. Ближе всех к новоиспеченному чемпиону Франции подобрался "Манчестер Сити", игроки которого на сегодняшний день ворота соперников в АПЛ поражали 93 раза.

Напомним, Кавани повторил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ. | soccernews.ru