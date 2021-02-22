ПСЖ планирует купить Алабу
Защитник "Баварии" Давид Алаба до сих пор не определился со своим следующим клубом в карьере. Одним из вариантов, по сообщениям источников, является ПСЖ, пишет Sky Sport Deutschland.
Парижане, в последние две недели, проявляют активность в переговорах с футболистом и его представителями. Сообщается даже о том, что Алаба общался с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи.
Update Alaba: As reported last summer, PSG wants to sign him as a free agent. Paris pushed very hard in the last couple of weeks. David already spoke with president Al-Khelaifi. But: He didn’t take any decision yet and his priority remains Spain #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/lx1syQOCDm— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) February 22, 2021
В Париже планируют подписать австрийца летом в качестве свободного агента, однако сам футболист пока не определился с клубом.
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