ПСЖ планирует купить Алабу

Защитник "Баварии" Давид Алаба до сих пор не определился со своим следующим клубом в карьере. Одним из вариантов, по сообщениям источников, является ПСЖ, пишет Sky Sport Deutschland.



Парижане, в последние две недели, проявляют активность в переговорах с футболистом и его представителями. Сообщается даже о том, что Алаба общался с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи.

Update Alaba: As reported last summer, PSG wants to sign him as a free agent. Paris pushed very hard in the last couple of weeks. David already spoke with president Al-Khelaifi. But: He didn’t take any decision yet and his priority remains Spain #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/lx1syQOCDm