ПСЖ планирует купить Алабу

Теги давид алабапсжбавария мюнхен

ПСЖ планирует купить АлабуЗащитник "Баварии" Давид Алаба до сих пор не определился со своим следующим клубом в карьере. Одним из вариантов, по сообщениям источников, является ПСЖ, пишет Sky Sport Deutschland.

Парижане, в последние две недели, проявляют активность в переговорах с футболистом и его представителями. Сообщается даже о том, что Алаба общался с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи

В Париже планируют подписать австрийца летом в качестве свободного агента, однако сам футболист пока не определился с клубом.
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