ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана
Руководство ПСЖ в очередной раз ведет переговоры с "Наполи" о покупке полузащитника Аллана. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, интерес французского клуба снова заинтересовался игроком из-за травмы Марко Вератти, полученной во время вчерашнего матча с "Генгамом".
ПСЖ готов предложить нынешнюю зарплату для Аллана. Стоимость игрока - 70 миллионам евро.
Ранее сообщалось, что "Наполи" хочет получить 120 миллионов за футболиста.
В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 25 матчах за "Наполи", в которых забил 2 гола.
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|5
|Лацио
|19
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|6
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|19
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|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
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|19
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|Удинезе
|20
|18
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|СПАЛ
|19
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|17
|Эмполи
|19
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|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
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|20
|Кьево
|19
|8