ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана

Теги наполипсжмарко верраттиаллан

ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана

Руководство ПСЖ в очередной раз ведет переговоры с "Наполи" о покупке полузащитника Аллана. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, интерес французского клуба снова заинтересовался игроком из-за травмы Марко Вератти, полученной во время вчерашнего матча с "Генгамом".

ПСЖ готов предложить нынешнюю зарплату для Аллана. Стоимость игрока - 70 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" хочет получить 120 миллионов за футболиста.

В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 25 матчах за "Наполи", в которых забил 2 гола.

Не пропустите: "Наполи" отклонил серьёзное предложение по Кулибали| http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Парма Парма 20 28
10 Торино Торино 20 27
11 Фиорентина Фиорентина 19 26
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов