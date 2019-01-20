ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана

Руководство ПСЖ в очередной раз ведет переговоры с "Наполи" о покупке полузащитника Аллана. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, интерес французского клуба снова заинтересовался игроком из-за травмы Марко Вератти, полученной во время вчерашнего матча с "Генгамом".

ПСЖ готов предложить нынешнюю зарплату для Аллана. Стоимость игрока - 70 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" хочет получить 120 миллионов за футболиста.

В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 25 матчах за "Наполи", в которых забил 2 гола.

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