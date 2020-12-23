ПСЖ планирует купить Рюдигера

Руководство ПСЖ рассматривает защитника "Челси" Антонио Рюдигера как потенциальное усиление для команды.

По информации источника, главный тренер парижан Томас Тухель лично просил приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно., сообщает Le Parisien.

Любопытно, что за свой нынешний клуб немецкий защитник в сезоне 2020/2021 провел лишь 1 матч в АПЛ.