ПСЖ планирует объявить о трансфере Паредеса уже сегодня

Сегодня, 28 января, ПСЖ хочет объявить о переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Об этом сообщает Paris United.

По информации издания, клуб планирует уладить все вопросы по трансферу до конца дня.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет играть под 8 номером. Трансфер мог состояться еще вчера, однако спортивный директор парижан Антеро Энрике решил еще раз обговорить детали перехода.

Паредес заключит с ПСЖ контракт до 2023 года. В новой команде аргентинец будет выступать под номером 8.

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