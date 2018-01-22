ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе Неймара

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ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе НеймараФранцузский ПСЖ намерен подписать полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть своего соотечественника в команде возжелал Неймар - главная звезда парижан. Желая выполнить просьбу бразильца, руководство "красно-синих" планирует предпринять попытки подписать 25-летнего хавбека "сливочных" следующим летом.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за "Реал".

Напомним, Маркиньос прокомментировал слухи о Неймаре и "Реале". | soccernews.ru

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