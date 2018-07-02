ПСЖ планирует предложить Роналду щедрый контракт

ПСЖ планирует предложить ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду щедрый контракт, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижане уже определились со своей стратегией при попытках подписать лидера атак королевского клуба. Так, чемпион Франции планирует склонить португальца к переезду на "Парк де Пренс" солидным окладом, большая часть которого будет выплачиваться ему за приготовленную ему роль посла Чемпионата Мира 2022-го года в Катаре.

Напомним, Роналду отклонил предложение "Реала" о повышении ему оклада. | soccernews.ru