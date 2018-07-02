ПСЖ планирует предложить Роналду щедрый контракт
ПСЖ планирует предложить ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду щедрый контракт, информирует Corriere dello Sport.
По сведениям издания, парижане уже определились со своей стратегией при попытках подписать лидера атак королевского клуба. Так, чемпион Франции планирует склонить португальца к переезду на "Парк де Пренс" солидным окладом, большая часть которого будет выплачиваться ему за приготовленную ему роль посла Чемпионата Мира 2022-го года в Катаре.
Напомним, Роналду отклонил предложение "Реала" о повышении ему оклада. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Линекера впечатлила игра сборной Японии в матче с Бельгией
-
Пепе рассказал, кого он будет поддерживать на ЧМ-2018
-
"Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе
-
ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на ЧМ
-
Ковтун: "Неймар позорит футбол"
-
Ди Мария может остаться в ПСЖ
-
Виллиан дал ответ "Барселоне"
-
По одному из пунктов контракта Роналду с "Реалом" сумма отступных за игрока может быть снижена
-
"Зенит" вылелет на свои вторые тренировочные сборы
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардами
-
Месси выступает за продажу пяти игроков "Барселоны"
-
Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018
-
Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года
-
Азар готов покинуть "Челси"
-
Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает перехватить трансферную цель "Реала"
-
ПСЖ выставит "Реалу" свои условия по трансферам Мбаппе и Неймара
-
Малафеев: "Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников"
-
Марат Сафин: "Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед Чемпионатом Мира"
-
"Барселона" рассматривает вариант с обменом Виллиана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20