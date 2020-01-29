ПСЖ планирует приобрести Льоренте на замену Кавани

Форвард "Наполи" Фернандо Льоренте может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, парижане ищут подходящую замену форварду Эдисону Кавани, который в скором времени перейдет в "Атлетико". Руководство ПСЖ уверено, что Льоренте станет альтернативой уругвайцу.

В текущем сезоне Кавани участвовал в 14 матчах, забив 5 голов. Льоренте провел 24 матча, отметившись 4 мяча.

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