ПСЖ планирует продать семь футболистов
Руководство ПСЖ собирается провести чистку состава по инициативе тренерского штаба Маурисио Почеттино.
По информации L'Equipe, в планах парижского клуба избавиться от семи футболистов.
Сообщается, что на трансфер будут выставлены вратарь Серхио Рико, защитники Абду Диалло, Лайвин Курзава и Колин Дагба, хавбеки Эрик Эбимбе и Рафинья Алькантара, а также форвард Мауро Икарди.
ПСЖ ожидает предложения по вышеуказанным игрокам уже во время зимнего трансферного окна.
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