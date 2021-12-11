ПСЖ планирует продать семь футболистов

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ПСЖ планирует продать семь футболистов

Руководство ПСЖ собирается провести чистку состава по инициативе тренерского штаба Маурисио Почеттино.

По информации L'Equipe, в планах парижского клуба избавиться от семи футболистов.

Сообщается, что на трансфер будут выставлены вратарь Серхио Рико, защитники Абду ДиаллоЛайвин Курзава и Колин Дагба, хавбеки Эрик Эбимбе и Рафинья Алькантара, а также форвард Мауро Икарди.

ПСЖ ожидает предложения по вышеуказанным игрокам уже во время зимнего трансферного окна.

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