Следующим летом французский ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписание, информирует El Mercurio.

По сведениям источника, парижане рассчитывают заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Чтобы перебить предложения возможных конкурентов, "красно-синие" будут готовы предложить чилийцу, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента, оклад размером 18 миллионов евро в год и подписной бонус в размере 10-ти миллионов евро.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Баварии". | soccernews.ru