ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписание

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ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписаниеСледующим летом французский ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписание, информирует El Mercurio.

По сведениям источника, парижане рассчитывают заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Чтобы перебить предложения возможных конкурентов, "красно-синие" будут готовы предложить чилийцу, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента, оклад размером 18 миллионов евро в год и подписной бонус в размере 10-ти миллионов евро.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Баварии". | soccernews.ru

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