ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо

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ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение РабьоПСЖ планирует сделать улучшенное предложение своему полузащитнику Адриану Рабьо о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, парижане уже готовят новое соглашение для 23-летнего хавбека, по которому тот будет зарабатывать порядка 7,5 миллиона евро в год. Ожидается, что данное предложение полностью удовлетворит финансовые запросы игрока, на которого претендовала каталонская "Барселона".

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Челси" для Канте. | soccernews.ru

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