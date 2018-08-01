ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо

ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение своему полузащитнику Адриану Рабьо о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, парижане уже готовят новое соглашение для 23-летнего хавбека, по которому тот будет зарабатывать порядка 7,5 миллиона евро в год. Ожидается, что данное предложение полностью удовлетворит финансовые запросы игрока, на которого претендовала каталонская "Барселона".

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Челси" для Канте. | soccernews.ru