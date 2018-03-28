ПСЖ планирует сделать заманчивое предложение Пьяничу

ПСЖ планирует сделать заманчивое предложение полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу, информирует Corriere della Sera.

Так, по сведениям источника, парижане планируют переманить 27-летнего хавбека "старой сеньоры" на "Парк де Пренс" окладом в 8 миллионов евро в год, что существенно превышает размер заработной платы, которую босниец получает на данный момент в итальянском гранде.

Напомним, "Ювентус" назвал трансферную стоимость Пьянича. | soccernews.ru