ПСЖ планирует сохранить Неймара и Мбаппе еще на год
ПСЖ не планирует расставаться в летнее трансферное окно с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство парижского клуба считает, что игроки необходимы клубу, чтобы привести команду к победе в Лиге Чемпионов.
Вчера, 23 августа, ПСЖ проиграл "Баварии" (0:1) в финале ЛЧ.
Ранее Мбаппе активно интересовался "Реал", а Неймара хотела вернуть "Барселона". Оба футболиста перешли в ПСЖ в 2017 году.
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|О
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
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|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
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|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|Нант
|28
|37
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|Брест
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|Метц
|28
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|16
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|28
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|Сент-Этьен
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|Амьен
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|Тулуза
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