ПСЖ планирует сохранить Неймара и Мбаппе еще на год

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ПСЖ планирует сохранить Неймара и Мбаппе еще на год

ПСЖ не планирует расставаться в летнее трансферное окно с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство парижского клуба считает, что игроки необходимы клубу, чтобы привести команду к победе в Лиге Чемпионов.

Вчера, 23 августа, ПСЖ проиграл "Баварии" (0:1) в финале ЛЧ.

Ранее Мбаппе активно интересовался "Реал", а Неймара хотела вернуть "Барселона". Оба футболиста перешли в ПСЖ в 2017 году.

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