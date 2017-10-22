ПСЖ планирует усилиться ведущим игроком "Интера"

Французский ПСЖ нацелился на голкипера миланского "Интера" Самира Хандановича, информирует le10sport.

По сведениям источника, в летнее трансферное окно за 33-летнего вратаря "нерадзурри" парижане намерены будут предложить порядка 10-12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ханданович пропустил 5 мячей в 8 матчах за "Интер".

Напомним, Дракслер высказался о своем положении в ПСЖ. | soccernews.ru