ПСЖ планирует в январе подписать еще одного топового нападающего
В зимнее трансферное окно французский ПСЖ планирует подписать еще одного топового нападающего, информирует Daily Mail.
По сведениям источника, парижане рассчитывают заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, у которого летом 2018-го года истечет срок действия контракта с его клубом. Главным конкурентом "красно-синих" в борьбе за чилийца называется "Манчестер Сити".
Напомним, ПСЖ установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5