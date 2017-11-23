ПСЖ планирует в январе подписать еще одного топового нападающего

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ПСЖ планирует в январе подписать еще одного топового нападающегоВ зимнее трансферное окно французский ПСЖ планирует подписать еще одного топового нападающего, информирует Daily Mail.

По сведениям источника, парижане рассчитывают заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, у которого летом 2018-го года истечет срок действия контракта с его клубом. Главным конкурентом "красно-синих" в борьбе за чилийца называется "Манчестер Сити".

Напомним, ПСЖ установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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