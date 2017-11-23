ПСЖ планирует в январе подписать еще одного топового нападающего

В зимнее трансферное окно французский ПСЖ планирует подписать еще одного топового нападающего, информирует Daily Mail.

По сведениям источника, парижане рассчитывают заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, у которого летом 2018-го года истечет срок действия контракта с его клубом. Главным конкурентом "красно-синих" в борьбе за чилийца называется "Манчестер Сити".

Напомним, ПСЖ установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru