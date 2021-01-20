ПСЖ планирует выкупить Алессандро Флоренци у "Ромы"

ПСЖ хочет воспользоваться пунктом арендного договора и выкупить защитника Алессандро Флоренци у "Ромы".

По информации журналиста Николо Скира в Твиттере, парижане уже готовят для 29-летнего футболиста контракт, рассчитанный на 4 года. Сумма выкупа составит € 9 млн.

Напомним, французы арендовали Флоренци в сентябре 2020 года.