ПСЖ планирует выручить 100 миллионов евро с продажи трех игроков

ПСЖ планирует выручить порядка 100 миллионов евро с продажи трех своих игроков, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям издания, парижане намерены расстаться с голкипером Альфонсом Ареоля и вингерами Гонсало Гедешем и Анхелем Ди Марией. Стоимость первого оценивается в 30 миллионов евро, а двух других - по 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря. | soccernews.ru