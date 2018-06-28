ПСЖ планирует выручить 100 миллионов евро с продажи трех игроков
ПСЖ планирует выручить порядка 100 миллионов евро с продажи трех своих игроков, информирует Le Parisien.
Так, по сведениям издания, парижане намерены расстаться с голкипером Альфонсом Ареоля и вингерами Гонсало Гедешем и Анхелем Ди Марией. Стоимость первого оценивается в 30 миллионов евро, а двух других - по 40 миллионов евро.
Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря. | soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
"Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро
-
"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро
-
"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде
-
1
"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"
-
Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб
-
Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ
-
"Реймс" подписал экс-полузащитника "Ростова"
-
"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча
-
Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"
-
Чемпион Мира-98 Робер Пирес расхвалил Александра Головина
-
"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за малийского хавбека
-
Павлюченко: "Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал ЧМ-2018"
-
1
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"
-
"Ювентус" отказался от идеи купить Головина
-
Испанская полиция арестовала Промеса
-
Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"
-
Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии
-
Сборная Туниса победила на Чемпионате Мира впервые за 40 лет
-
Гризманн готов инвестировать в баскетбол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26