ПСЖ планирует выручить 100 миллионов евро с продажи трех игроков

Теги псжанхель ди мариягонсалу гедешальфонс ареоля

ПСЖ планирует выручить 100 миллионов евро с продажи трех игроковПСЖ планирует выручить порядка 100 миллионов евро с продажи трех своих игроков, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям издания, парижане намерены расстаться с голкипером Альфонсом Ареоля и вингерами Гонсало Гедешем и Анхелем Ди Марией. Стоимость первого оценивается в 30 миллионов евро, а двух других - по 40 миллионов евро.

Напомним,  ПСЖ заинтересован в подписании еще одного итальянского вратаря. | soccernews.ru

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