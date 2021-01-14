ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

ПСЖ хочет арендовать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.

Наставник "парижан" Маурисио Почеттино планирует усилить центральную зону команды полузащитником, с которым знаком по работе в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что сам англичанин хочет покинуть лондонский клуб, поскольку получает недостаточно времени на поле.