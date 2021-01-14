ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли
ПСЖ хочет арендовать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.
Наставник "парижан" Маурисио Почеттино планирует усилить центральную зону команды полузащитником, с которым знаком по работе в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что сам англичанин хочет покинуть лондонский клуб, поскольку получает недостаточно времени на поле.
В лондонском клубе не готовы принять решение по полузащитнику.
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|Лилль
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|Реймс
|28
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|7
|Лион
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13