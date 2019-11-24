ПСЖ планирует зимой купить двух игроков

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ПСЖ планирует зимой купить двух игроков

Руководство ПСЖ намерено в ближайшее трансферное окно приобрести защитника и полузащитника, передает L’Équipe.

ПСЖ следит за игроком "Ювентуса" Маттиа Де Шильо, однако в клубе думают, что футболист не захочет переезжать во Францию.

Кроме того, парижане надеяться продать в январе полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.

ПСЖ с 33 баллами является лидером турнирной таблице Лиги 1.

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