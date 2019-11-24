ПСЖ планирует зимой купить двух игроков
Руководство ПСЖ намерено в ближайшее трансферное окно приобрести защитника и полузащитника, передает L’Équipe.
ПСЖ следит за игроком "Ювентуса" Маттиа Де Шильо, однако в клубе думают, что футболист не захочет переезжать во Францию.
Кроме того, парижане надеяться продать в январе полузащитников Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.
ПСЖ с 33 баллами является лидером турнирной таблице Лиги 1.
А еще: Стало известно, какую зарплату ПСЖ готов предложить Мбаппе| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Марсель
|13
|22
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Реймс
|14
|20
|6
|Нант
|14
|20
|7
|Лион
|14
|19
|8
|Монпелье
|13
|19
|9
|Бордо
|13
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|13
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11