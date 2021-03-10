ПСЖ по-прежнему намерен подписать Месси

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ПСЖ по-прежнему намерен подписать Месси

Парижский "Пари Сен-Жермен" не оставит попыток подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, несмотря на то, что новым президентом каталонского клуба стал Жоан Лапорта, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, французский клуб постарается переманить Месси в летнее трансферное окно. Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться парижанам бесплатно.

33-летний Месси пока не принял решение по своему будущему и хочет встретиться с Лапортой, за которого он голосовал на выборах.

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Неймар вновь звонил Месси с просьбой перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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