ПСЖ по-прежнему намерен подписать Месси
Парижский "Пари Сен-Жермен" не оставит попыток подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, несмотря на то, что новым президентом каталонского клуба стал Жоан Лапорта, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, французский клуб постарается переманить Месси в летнее трансферное окно. Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться парижанам бесплатно.
33-летний Месси пока не принял решение по своему будущему и хочет встретиться с Лапортой, за которого он голосовал на выборах.
В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14