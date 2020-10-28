ПСЖ победил "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Кина

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов парижский ПСЖ на выезде победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 2:0. Победу парижанам принес дубль Мойсе Кина, которому в обоих случаях ассистировал Килиан Мбаппе.

Благодаря победе ПСЖ вышел на второе место в турнирной таблице группы Н, "Истанбул Башакшехир" остался на последнем, 4-м месте.

"Истанбул Башакшехир" Турция – ПСЖ Франция - 0:2 (0:0)

Голы: Кин, 64 - 0:1, Кин, 79 - 0:2

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 63), Шкртел, Епуряну, Озджан, Кахведжи, Вишча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жулиано, 81).

ПСЖ: Навас, Курзава, Флоренци (Керер, 73), Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Рафинья, 73), Данилу Перейра, Эррера, Мбаппе, Кин, Неймар (Сарабия, 26).

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